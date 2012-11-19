Столичная налоговая за 10 месяцев возместила налогоплательщикам более 3 млрд грн НДС

Государственная налоговая служба в г. Киеве в течение января- октября 2012 года возместила налогоплательщикам 3,227 млрд грн платежей по НДС, что на 1,501 млрд грн больше, чем в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы в г. Киеве.

Согласно сообщению, только в октябре 2012 года объем возмещений по НДС составил 568 млн грн. Процедуру автоматического возмещения НДС прошли 64 субъекта предпринимательской деятельности, получившие 261 млн грн бюджетной компенсации. Месяцем ранее, в сентябре, критерии автоматического возмещения НДС были соблюдены 29 предприятиями, которые получили 685 млн грн.

Вместе с тем, по сообщению пресс-службы, за 10 месяцев 2012 года сотрудники Госналогслужбы в г. Киеве пресекли попытки незаконного возмещения НДС на сумму более 600 млн грн.

Как сообщал УНИАН, общегосударственный объем возмещенного в январе-августе 2012 года НДС составил 31 млрд грн, что на 8,4%, или на 2,4 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудники налоговой милиции Украины по итогам работы за 9 месяцев текущего года предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму почти 1 млрд грн и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму 650 млн грн.