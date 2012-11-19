Литвин утверждает, что Кабмин не успевает подать проект бюджета-2013 в Раду к 20 ноября

Проект государственного бюджета Украины на 2013 год не поступит в парламент на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

«Кабинет министров Украины продолжает напряженную работу над проектом государственного бюджета на 2013 год, и на этой неделе он не поступит в Верховную Раду», - сказал В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, в первых числах ноября премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин намерен 20 ноября подать в Верховную Раду "второй вариант" госбюджета-2013.

По словам Литвина, в связи с этим возникает вопрос: есть ли необходимость работать парламенту целую пленарную неделю, и рассматривать 126 вопросов, внесенных в повестку дня.

В.Литвин предложил, чтобы парламент определил первоочередные законопроекты, которые не вызывают возражений.

Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство рассчитывает на принятие бюджета 2013 года до конца ноября.