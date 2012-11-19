Налог с продажи валюты оправдан, только если НБУ откажется от фиксированного курса - эксперт

Введение налога с операций продажи валюты является оправданной мерой, только если Национальный банк Украины решил отказаться от политики фиксированного курса национальной валюты.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

«Эта мера оправдана только в одном случае, если власть действительно решилась на реформу монетарной политики, направленной на таргетирование инфляции, а не политики стабильного обменного курса», - сказал он.

Если же Нацбанк намерен продолжить политику фиксированного курса, то, по мнению А.Вальчишена, введение налога будет просто очередным шагом по «закручиванию гаек», который не имеет перспективы.

В свою очередь старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Евгений Гребенюк отметил, что банки являются основными операторами розничного рынка валюты, и поэтому основной проблемой при введении каких-либо дополнительных налогов на розничные валютообменные операции будет определение того, кто будет выступать налоговым агентом.

«То есть речь идет о том, кто будет вычислять и уплачивать этот налог, и главное - кто будет нести ответственность в случае неправильного исчисления этого налога? Ведь если ответственность будет нести гражданин - это со временем может создать основу для колоссальных нарушений прав человека, как это было в 90-х с «валютными» статьям Уголовного кодекса», - сказал Е.Гребенюк.

Как сообщали СМИ, власти рассматривают возможное введение 15%-ного налога на продажу иностранной валюты и 1%-ного отчисления в Пенсионный фонд Украины.

15 ноября директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова сообщила журналистам, что вопрос введения налога с продажи валюты находится на стадии дискуссии.

«Мнения разделились. Вопрос дискуссионный. Возможно, имеет смысл дать возможность высказаться банкам, высказаться рынку. По крайней мере... эта норма готова для обсуждения, ее нужно обсуждать», - сказала Е.Щербакова.