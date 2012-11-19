Кабмин не подал проект бюджета-2013, поскольку хочет согласовать с МВФ макропоказатели - Хорошковский

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что правительство хочет согласовать макроэкономические показатели, заложенные в бюджете на 2013 год, в том числе и с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

По словам В.Хорошковского, «на сегодняшний день правительство имеет определенные вопросы относительно макроэкономических показателей, и именно в этом вопросе мы хотим иметь общий взгляд, в том числе с нашими кредиторами из МВФ».

«Как только бюджет будет готов и Министерство финансов подаст его правительству, то мы обязательно его утвердим, и это значит, что он попадет в Верховную Раду», - отметил В.Хорошковский.

Он напомнил, что проект бюджета был внесен в парламент в определенные Конституцией и законодательством сроки, но после того он был возвращен правительству Украины.

Как сообщал УНИАН, Премьер-министр Николай Азаров ранее сказал, что Кабмин намерен 20 ноября подать в Верховную Раду "второй вариант" госбюджета-2013 и правительство рассчитывает на его принятие до конца ноября.

Однако, в понедельник, 19 ноября, во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2013 год не поступит в парламент на этой неделе.

«Кабинет министров Украины продолжает напряженную работу над проектом государственного бюджета на 2013 год, и на этой неделе он не поступит в Верховную Раду», - сказал В.Литвин.

Напомним, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 15 сентября вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.