Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии 24 страховым компаниям

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) 15 ноября аннулировала все страховые лицензии 24 страховым компаниям, исключила их из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения.

Как сообщается на сайте комиссии, соответствующее решение принято в отношении страховщиков «за систематическое нарушение законодательства о финансовых услугах».

Вышеуказанные меры приняты в отношении следующих страховщиков: СК «Святослав», ЗАО «Абсолют — Гарантия», ЗАО «Киевский страховой альянс», СК «Днипро-Полис», СК «Киевская Русь Инвест», СК «Крос», СК «Монолит», СК «МС Жизнь», СК «Надра-Жизнь», СК «Страховая Инициатива», СК «Центр», СК «Гарантикс», СК «Автаркия», СК «Аметист», СК «Говерла», СК «Макс Украина», СК «Региональная — Плюс», СК «Страховые гарантии и защита», СК «Танаис», СК «Универсальный страховой альянс», СК «Азимут», СО «Прооритет Ре», СК «Золотой полис», СК «Догмат — Страхование».

Кроме того, Нацкомфинуслуг исключила из Госреестра финучреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения СК «НАСТ», ОДО «Первая муниципальная страховая компания», СК «Премиум», СК «Региональное страховое общество».

Также комиссия временно приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности СК «Столица», ПАО «Украинская экологическая страховая компания», ПАО «УИСК «Инвестсервис» и СК «Родная Гавань».