Депутат от ПР предлагает ввести 15% сбор в ПФ с продажи наличной валюты

Законопроект, который предлагается ввести 15%-ный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты, предусматривает, что в случае его принятия как закона, он может вступить в силу через 60 дней после официального обнародования. Об этом говорится в тексте законопроекта №11433 от 16 ноября 2012 г. “О внесении изменений в некоторые Законы Украины касательно операций с иностранной валютой”, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Как указано в пояснительной записке, законопроект имеет целью увеличить поступления в Пенсионный фонд Украины, уменьшить долларизацию экономики и создать правовые предпосылки для увеличения доверия населения страны к национальной валюте Украины.

При этом, предлагается освободить от уплаты сбора операции физических лиц по продаже полученной путем перевода из-за границы Украины иностранной валюты в сумме, не превышающей в гривневом эквиваленте 150 тысяч гривен в течение календарного месяца.

От уплаты сбора также будет освобождаться продажа иностранной валюты, которая снимается физическим лицом со своего депозитного счета, притом, что срок вклада был не менее 30 дней.

Операции по продаже иностранной валюты, полученной при выплате купонного дохода и от продажи или погашения казначейских обязательств, облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте, также освобождаются от уплаты 15%-ного сбора.

“При этом освобождение от уплаты сбора будет происходить лишь в случае, когда надлежащие гражданину суммы в иностранной валюте будут проданы им за наличную гривню непосредственно в момент получения”, - уточняется в законопроекте.

По мнению эксперта информационно-аналитического центра FOREX CLUB Марии Сальниковой, введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

«Население может захотеть проводить, менее легальные, но дешевые валютообменные операции для личных потребностей, как для сбережения своих средств, так и для использования валюты при выезде за границу. И, действительно, максимального эффекта по укреплению гривны это не принесет, но может быть одним из элементов поддержки гривны» - говорит М.Сальникова.

В свою очередь руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен считает, что введение подобного рода налога оправдано только в одном случае, если «власть действительно решилась на реформу монетарной политики, направленной на таргетирование инфляции, а не политики стабильного обменного курса».

Если же Нацбанк намерен продолжить политику фиксированного курса, то, по мнению А.Вальчишена, введение налога будет просто очередным шагом по «закручиванию гаек», который не имеет перспективы.

Как сообщал УНИАН, директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова 16 ноября заявила о том, что введение 15%-ного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

Справка УНИАН. Сбор с безналичных и наличных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. Через несколько лет сбор в Пенсионный фонд с покупки-продажи валюты физлицами был отменен. Однако сбор с безналичных валютных операций просуществовал до 2011 года. Правда, менялись только ставки отчислений. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%.