Введение налога с продажи валюты может привести к тенизации валютного рынка — эксперт

Введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка, сообщила в комментарии агентству УНИАН эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB Мария Сальникова.

«Население может захотеть проводить менее легальные, но дешевые валютообменные операции для личных потребностей, как для сбережения своих средств, так и для использования валюты при выезде за границу. И действительно, максимального эффекта по укреплению гривни это не принесет, но может быть одним из элементов поддержки гривни», - отметила эксперт.

При этом М.Сальникова отметила, что в целом меры государства по снижению уровня долларизации экономики страны являются действительно необходимыми для поддержания курса национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно операций с иностранной валютой» (№ 11433). Проект предлагает ввести 15%-ный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. В случае принятия, законопроект может вступить в силу только через 60 дней после официального обнародования.

15 ноября директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила о том, что введение 15%-ного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

Справка УНИАН. Сбор с безналичных и наличных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. Через несколько лет сбор в Пенсионный фонд с покупки-продажи валюты физлицами был отменен. Однако сбор с безналичных валютных операций просуществовал до 2011 года. Правда менялись только ставки отчислений. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%.