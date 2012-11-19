На межбанке торги закрылись снижением котировок

В понедельник, 19 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1950/8,2200, к 12:00 цены повысились 8,2095/8,2205. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1700/8,1950 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2588/93, к 12:00 цены поднялись 0,2599/0,2603. К закрытию цены немного упали 0,2593/98. В России курс доллар-рубль опустился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.5600 (-0.02).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2772/74, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4535/10,4790, к 12:00 цены ушли вверх 10,4805/10,4990. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4262/10,4750.