Объем проблемных кредитов в банках Испании достиг рекордного уровня

Объем проблемных кредитов в банках Испании достиг рекордно высокого показателя в сентябре, так как крах «пузыря» на рынке недвижимости в стране продолжает наносить ущерб экономике.

Размер безнадежных долгов, в основном кредиты для покупателей жилья и застройщиков, достиг 182 млрд евро, или 10,7% от банковских активов, говорится в данных ЦБ страны.

Сомнительные кредиты были эквивалентны 17,4% годового объема производства Испании в сентябре, по сравнению с 17,0% в августе и 1,5% в конце 2007 года.

На сегодняшний день в Испании около 400 тысяч человек были выселены из своего жилья за просрочку платежей по ипотеке. Испанские банки несут ощутимые убытки из-за ипотечных невозвратов. Выселение жителей из домов за неуплату кредита спровоцировало волну самоубийств, после чего Ассоциация испанских банков приняла решение приостановить на два года принудительное выселение людей.

Такое решение было принято под нажимом общественности и властей после трагического случая, когда испанка Амайа Эгана выбросилась с балкона своей квартиры, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ВВС.