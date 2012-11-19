Мировая теневая банковская система выросла до 67 трлн долл.

Мировая теневая банковская система выросла на 6 трлн долл., достигнув 67 трлн долл., что вынуждает мировые регуляторы лучше следить за финансовыми операциями, которые «выходят за рамки традиционного надзора», пишет Businessweek.

Размер теневой банковской системы, в которую входит деятельность фондов, ориентированных на денежный рынок, узкоспециализированные страховщики и внебалансовые инвестструктуры, «может создавать системные риски» и «усиливать реакции рынка, когда рыночная ликвидность недостаточна», говорится в докладе Бюро по финансовой стабильности.

«Соответствующий мониторинг и нормативная база для теневой банковской системы должны быть согласованы, чтобы смягчить наращивание рисков», – говорится в отчете.

Регуляторы обеспокоены тем, что кредиторы могут использовать теневую банковскую систему, чтобы избежать давления и ограничений.

Данные Бюро по финансовой стабильности, состоящего из регуляторов и центральных банков, демонстрируют, что теневая банковская система выросла на 41 трлн доллю. в период между 2002 и 2011 годами. При этом доля теневой деятельности в США снизилась с 44% в 2005 году до 35% в 2011 году.

Бюро также обеспокоено тем, что регулирующие органы не в состоянии контролировать масштабы сделок. Надзорные органы должны «собрать больше данных о кредитовании под ценные бумаги и соглашениях РЕПО среди крупных международных финансовых институтов», говорится в докладе.

Крупные фирмы должны раскрывать больше информации о сделках с инвесторами, отмечает бюро.

Окончательные правила будут представлены лидерами G20 на саммите в Санкт-Петербурге в следующем году, пишет «Газета.Ru».