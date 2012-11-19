Кабмин увеличил финансирование НАНУ на 7,5 млн. грн

Кабинет министров Украины увеличил финансирование Национальной академии наук Украины на 7 млн. 455,3 тыс. грн на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки и техники, а также на срочный ремонт зданий и инженерных сетей, благоустройство территории научных учреждений академии.

Соответствующее распоряжение «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Национальной академии наук на 2012 год» правительство приняло на своем заседании 19 ноября, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно правительственному решению, институтам и учреждениям НАНУ выделены средства на обеспечение морских экспедиций научно-исследовательского судна «Професор Водяницький» НАНУ, на обеспечение реконструкции и благоустройства парка – достопримечательности садово-паркового искусства государственного значения «Феофания», а также для проведения капитального ремонта лабораторного корпуса №1 и инженерных сетей Национального ботанического сада им. Н.Н.Гришко.

Кроме того, для проведения безотлагательных ремонтов средства получат Институт теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова, Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского, издательский дом «Академперіодика» НАНУ.

Научным учреждениям НАНУ также будут выделены средства для выполнения научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки и техники.