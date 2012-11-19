Fitch присвоило «Креди Агриколь Банку» рейтинг «B» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинги «Корпоративного и Инвестиционного Банка Креди Агриколь» («КИБ Креди Агриколь»), включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «B». Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно Fitch присвоило «Креди Агриколь Банку» долгосрочный РДЭ в иностранной валюте «B» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости «b».

В сообщении указывается, что рейтинги «КИБ Креди Агриколь» подтверждены и отозваны, так как финучреждение прекратило существование после слияния с «Креди Агриколь Банком» 19 ноября 2012 г.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября председатель правления «Креди Агриколь Банка» Филипп Гидез сообщил журналистам, что Credit Agricole не намерен уходить с банковского рынка Украины и продолжит свое присутствие на нем.

2 июля 2012 года единственный акционер «КИБ Креди Агриколь» принял решение о прекращении ПАО «КИБ Креди Агриколь» путем присоединения к ПАО «Креди Агриколь Банк».

Справка УНИАН. «Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») начал свою деятельность в Украине в 1993 году.

«Индэкс-Банк», основанный в 1993 году, в марте 2011 года изменил название на «Креди Агриколь Банк».

Чистая прибыль «Креди Агриколь Банка» в январе-сентябре 2012 года составила 44,65 млн грн, что на 14,9% больше показателя аналогичного периода 2011 года.

Основным акционером обоих банков является французский Credit Agricole.