На зарплату и другие выплаты бюджетникам не хватает 10 млрд грн, заявляют профсоюзы

Профсоюзы заявляют, что для осуществления в 2012 году всех выплат бюдженикам не хватает около 10 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В связи с этим профсоюзы инициируют встречу с руководством правительства с участием министров отраслей, представителей региональных профсоюзов. Такое собрание планируется провести 10 декабря, информировал он.

По данным С.Романюка, в образовательной сфере ситуация самая плохая: «Мы собрали оперативные данные из территориальных организаций профсоюза о финансовом состоянии отрасли, и когда мы подвели итоги, то оказалось, что нам до конца года, чтобы закрыть финансовый год, не хватает более 5 млрд грн».

«Здесь зарплата, коммунальные платежи, студенческие стипендии. Если говорить исключительно об оплатном проекте: то по местным бюджетам не хватает, чтобы закрыть финансовый год, 2,4 млрд грн, по центральному бюджету для выплаты зарплаты работникам высшей школы не хватает 101 млн грн и на выплату стипендий 109 млн грн, остальное – это коммунальные услуги», - сообщил С.Романюк.

В других отраслях, отметил он, ситуация похожая. В частности, в области здравоохранения не хватает около 2 млрд грн на зарплату.

«Мы просчитали, что в целом где-то около 10 млрд грн не хватает», - заявил он.

«Если сейчас ВР старого или нового созыва не пересмотрит изменения к закону Украины о государственном бюджете на 2012 год, люди останутся без заработной платы, потому что резервов, чтобы выплатить заработную плату за декабрь, нет. Это средства, которых не хватает, чтобы закрыть финансовый год. Эти средства вообще в бюджете не предусмотрені», - утверждает С.Романюк.

По его словам, о том, что будет задолженность по зарплате, что не хватит финансирования приблизительно на месяц-полтора, было известно сразу после принятия закона о государственном бюджете.

«Информацию в Кабмин, в Министерство образования молодежи и спорта мы направили еще в мае этого года. И цифры мы назвали приблизительно такие же. Эти вещи мы знали. Мы надеялись, что когда будут пересматривать закон о госбюджете на 2012 год, а на протяжении года несколько раз вносили изменения в данный закон, то для бюджетников, в первую очередь для педагогов, там найдутся средства, и дефицит будет закрыт. К сожалению, в тех изменениях, которые принимались на протяжении года, образовательная составляющая не была проголосована», - констатировал С.Романюк.

По его словам, нужно, чтобы Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2012 год, где бы четко указал, «с каких статей средства снять и перебросить на те статьи, где есть большая проблема с закрытием года».