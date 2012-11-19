Правительство выделило 26 млн. грн на безотлагательные природоохранные меры

Правительство выделило средства для очередных шагов по улучшению экологического состояния озера Лебединое на Сумщине и окружающих территорий вокруг существующих полигонов твердых отходов городов Харькова и Горловки.

Соответствующее распоряжение «О выделении средств для осуществления в 2012 году безотлагательных природоохранных мер» принято 19 ноября на заседании Кабинета министров Украины, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Документом предусмотрено финансирование за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды, образовавшегося по состоянию на 1 января 2012 года.

Министерству экологии и природных ресурсов назначено 26,397 млн. грн. для осуществления в 2012 году природоохранных мер по изготовлению проектно-сметной документации для объектов, реконструкцию и строительство которых предусматривается осуществить в 2013-2014 годах.

Это касается строительства комплекса по переработке твердых бытовых отходов с системой сбора, утилизации газа, образованного на полигоне, и производству электрической энергии в г. Дергачи Харьковской области. Также будет разрабатываться документация на проведение работ по улучшению технического состояния и благоустройства озера Лебединое в г. Лебедин Сумской области. Кроме того, часть средств направят на разработку документации строительства регионального полигона промышленных и строительных отходов с комплексом по переработке твердых бытовых отходов с углубленной сортировкой и утилизацией таких отходов для производства тепловой и электрической энергии и ее последующей реализации в г. Горловка Донецкой области.

Это будет способствовать улучшению экологического состояния как объектов, так и прилегающих территорий.