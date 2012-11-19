Нацбанк создал комитет по предотвращению недобросовестных валютных операций
Национальный банк Украины (НБУ) создал комитет по предотвращению проведению недобросовестных валютных операций, сообщается на официальном сайте НБУ.
«С целью урегулирования проведения валютных операций, предотвращения ажиотажного спроса на иностранную валюту, устранения условий для спекуляций инвалютой и осуществление информационно-разъяснительной работы среди населения создан комитет по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций», - говорится в сообщении.
Также указывается, что главой комитета назначен советник главы правления НБУ Юрий Горшков.
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