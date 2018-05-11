Введение налога на продажу валюты отложили... ненадолго

Несмотря на уверения Национального банка, что введение налога на продажу валюты - вопрос дискуссионный и требует изучения, проект соответствующего закона в скоростном режиме был подан в Верховную Раду. Но 20 ноября – на последней сессии в нынешнем составе - парламентарии отложили рассмотрение документа (законопроект № 11433 от 16.11.2012 «О внесении изменений в некоторые Законы Украины об операциях с иностранной валютой». Идея - Виталия Хомутынника (ПР). Вопрос даже не был внесен в повестку дня по «совету» спикера Владимира Литвина. Он пояснил, почему этого не нужно делать - не исключена ситуация, что 4 декабря законопроект будет проголосован. И это действительно возможно, учитывая особенную "заботу" в последнее время народных избранников в отношении «проектов» НБУ. Только на предыдущем заседании 6 ноября ВР наделила Нацбанк правом вводить в течение 6 месяцев обязательную продажу валютной выручки и сокращать срок ее возврата, которое регулятор уже применил.

Автор законопроекта Хомутынник сообщил, что документ будет отозван и «доработан с учетом согласования позиций Кабинета министров, Национального банка и общественности» (интересная тенденция прослеживатся - быстро подать в ВР "очень важный" законопроект, а потом также быстро его отозывать по "профнепригодности". Подобная история была с законом о клевете, автором которого тоже был "регионал" Виталий Журавский).

Предлагаемое Хомутынником «старое» новшество является следующим шагом власти к достижению главной цели - увеличить поступления в Пенсионный фонд, закрома которого на сегодня пусты, а также снизить долларизацию экономики. Кроме того, такой мерой власть хочет повысить доверие населения к национальной валюте.

Но на деле Кабмин и НБУ продолжают искать новые возможности минимизации оттока валюты. В последнее время регулятор то и дело выдает в этом русле постановления, Кабмин одобряет новые законы, Рада их активно принимает. И все во имя «эффективной программы развития экономики как на долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу».

Вот только действенность принимаемых решений вызывает сомнение. Уроки прошлых лет правления власть ничему не научили. Если вспомнить опыт введения данной меры, то становится понятно – снова в ходу ручное управление финансами, а все ручное всегда будет в проигрыше перед рыночным.

Сбор с безналичных и наличных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. Вскоре сбор в Пенсионный фонд с покупки-продажи валюты физлицами был отменен, но сбор с безналичных валютных операций просуществовал до 2011 года. Правда, менялись ставки отчислений. До 2006 года ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%.

Сейчас от уплаты сбора предлагается освободить операции физических лиц по продаже полученной путем перевода из-за границы иностранной валюты в сумме, не превышающей в гривневом эквиваленте 150 тысяч в течение календарного месяца.

Минует уплаты сбора и продажа иностранной валюты, которая снимается физическим лицом со своего депозитного счета, притом, что срок вклада был не менее 30 дней.

Операции по продаже иностранной валюты, полученной при выплате купонного дохода и от продажи или погашения казначейских обязательств, облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте, также освобождаются от уплаты 15% сбора.

«При этом освобождение от уплаты сбора будет происходить лишь в случае, когда надлежащие гражданину суммы в иностранной валюте будут проданы им за наличную гривню непосредственно в момент получения», - уточняется в законопроекте.

По мнению эксперта информационно-аналитического центра FOREX CLUB Марии Сальниковой, введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

«Население будет проводить менее легальные, но дешевые валютообменные операции для личных потребностей как для сбережения своих средств, так и для использования валюты при выезде за границу. И, действительно, максимального эффекта по укреплению гривни это не принесет, но может быть одним из элементов поддержки гривни», - считает Сальникова.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен отмечает, что введение подобного рода налога оправдано только в одном случае, если «власть действительно решилась на реформу монетарной политики, направленной на таргетирование инфляции, а не политики стабильного обменного курса».

Если же Нацбанк намерен продолжить политику фиксированного курса, то, по мнению А.Вальчишена, введение налога будет просто очередным шагом по «закручиванию гаек», который не имеет перспективы.

По мнению старшего аналитика ИК «Тройка Диалог Украина» Евгения Гребенюка, банки являются основными операторами розничного рынка валюты, и поэтому основной проблемой при введении каких-либо дополнительных налогов на розничные валютообменные операции будет определение того, кто будет выступать налоговым агентом.

«То есть, речь идет о том, кто будет вычислять и уплачивать этот налог, и главное - кто будет нести ответственность в случае неправильного исчисления этого налога? Ведь если ответственность будет нести гражданин - это со временем может создать основу для колоссальных нарушений прав человека, как это было в 90-х с «валютными» статьям Уголовного кодекса», - сказал Гребенюк.

Видимо, осознавая «теневой» итог введения сбора, Национальный банк создал комитет по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций.

«С целью урегулирования проведения валютных операций, предотвращения ажиотажного спроса на иностранную валюту, устранения условий для спекуляций инвалютой и осуществления информационно-разъяснительной работы среди населения создан комитет по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций», - говорится в сообщении регулятора.

Так что, контроль ожидается жесткий. Кстати, вступление в силу закона, в случае его принятия, предполагалось только через 60 дней после официального обнародования. Это наталкивает на мысль, что рассчитан он на «паникеров», которые бросятся сдавать «бесплатно» «американцев и европейцев». А через два месяца о нем забудут, вернее, от него откажутся с учетом «целесообразности». К тому же «небезденежным» украинцам вообще переживать не о чем. Они давно используют другие схемы расчетов. А вот среднестатистическому украинцу нервы попортят.

Нана Черная (УНИАН)