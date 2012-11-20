Moody's понизило рейтинг гособлигаций Франции, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило во вторник, 20 ноября, рейтинг государственных облигаций Франции на один пункт – с AAA до AA1, прогноз - «негативный».

Moody's поместило рейтинг гособлигаций Франции на пересмотр с возможностью понижения 13 февраля текущего года. В январе другое рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило кредитный рейтинг девяти из 17 стран еврозоны, в том числе Франции.

Как отмечается в сообщении, Moody's одобряет объявленные в начале ноября властями Франции «структурные реформы и шаги по укреплению бюджета», однако, специалисты агентства полагают, что этого недостаточно, чтобы восстановить конкурентоспособность страны, передает Газета.Ru.