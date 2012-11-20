Украина разместила евробонды на 1,250 млрд долл. - источник

Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых, сообщили УНИАН источники на финансовом рынке.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

«Вчерашний день был очень удачным для размещения суверенных бондов Украины, они угадали с выходом: и выпуск можно считать успешным, и объем нормальный получили. Доходность облигаций составила 7,8%, и это в нынешней ситуации для десятилетних бумаг хорошо», - сказал УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Этот выпуск евробондов позволяет снижать доходность валютных ОВГЗ на аукционах. Министерство финансов показало, что может взять доллары на внешнем рынке, поэтому дорого брать их на внутреннем рынке не будет», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл.

В ходе доразмещения 19 сентября заявки на покупку евробондов Украины подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила тогда 7,46%.

После этого глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сказал, что благоприятная ситуация на внешних рынках капитала открывает Министерству финансов Украины возможность для новых заимствований в объеме 1-1,5 млрд долл.

Эксперты считают, что осуществленный 19 ноября выпуск евробондов позволяет правительству закрыть на ближайшее время первоочередные потребности в средствах.

В 2013 году, по прогнозу Мифина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в следующем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в текущем году.