Банк Японии сохранил базовую ставку на уровне 0-0,1% годовых

Банк Японии по итогам заседания, завершившегося 20 ноября, принял решение сохранить объем программы выкупа активов, а также сроки ее реализации, говорится в пресс-релизе финрегулятора.

Как и прежде, ЦБ намерен продолжать программу стоимостью 91 триллион иен (1,12 триллиона долларов) до конца 2013 года.

Кроме того, Банк Японии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых.

По оценке регулятора, Япония по-прежнему находится в фазе замедления темпов экономического роста. Страна сократила экспорт и объемы промпроизводства из-за общей ситуации в мировой экономике. Инфляция в Японии находится на близкой к нулю отметке, передает РИА "Новости".

"На этом фоне мы ожидаем сохранения слабости экономики страны - она вернется на путь роста после того, как оживится внутренний спрос и улучшится ситуация за рубежом. ЦБ считает, что критически важным является избежать дефляции и обеспечить ценовую стабильность", - отмечается в документе.

Напомним, для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

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