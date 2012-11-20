Торги на межбанке вторника открылись падением котировок

Во вторник, 20 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1700/8,2000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2599/0,2604, котировки по евро-гривне составили 10,4395/10,4795. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,2781/83 (понедельник – 1,2772/74).

В понедельник, 19 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.