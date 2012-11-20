ВР отложила рассмотрение законопроекта о налоге на продажу валюты

Верховная Рада Украины отложила рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой» на неопределенное время.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение парламент не голосовал. Так предложил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Перед этим фракция КПУ и группа «Реформы ради будущего» заявили, что не будут голосовать за включение в повестку дня данного законопроекта.

Оппозиция также подвергла острой критике данный законопроект и подчеркнула недопустимость его принятия.

Когда народные депутаты начали настаивать, чтобы проголосовать за включение документа в повестку дня с тем, чтобы это решение не было принято, В.Литвин отметил, что этого не нужно делать, поскольку не исключена ситуация, что 4 декабря данный законопроект будет внесен в повестку дня и проголосован. Поэтому на данное время включение в повестку дня законопроекта перенесено на неопределенный срок, при этом не уточнено, на какой именно.

Как известно, данным законопроектом предусматривалось введение сбора в размере 15% суммы операции по продаже иностранной валюты.

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