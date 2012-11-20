Коморовский: Польша будет готова к переходу на евро в 2015 году

Варшава. Польские власти могут полностью выполнить условия присоединения страны к зоне единой европейской валюты в 2015 году.

Как передают польские СМИ, об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский в ходе своего визита в Италию в понедельник, 19 ноября.

При этом он отметил, что строки вступления Польши в это объединение будут зависеть от разрешения кризиса в нем.

По словам Б.Коморовского, который возглавил Польшу в середине 2010 года, присоединение крупнейшей восточноевропейской экономики к еврозоне является неизбежным, а также желанным для польских властей.

"Мы не входим в зону евро, но хотим быть там. Это вписано в Трактат о присоединении, а также является результатом польского убеждения о том, что членство в зоне евро будет самой важной сферой углубленной европейской интеграции", - сказал он.

Президент отметил, что власти готовят план действий по вступлению страны в еврозону, объединяющую сейчас 17 из 27 государств Евросоюза, в который Польша вступила в 2004 году.

"Я уверен, что польская экономика будет готова (к принятию евро – УНИАН) в 2015 году", - сказал Б.Коморовский.

Он также отметил, что полякам будет легче принять евро после улучшения ситуации в еврозоне, которая вызывает опасения у польских граждан по поводу возможного негативного влияния на Польшу в случае присоединения к ней сейчас.

Как сообщал УНИАН, до начала последнего мирового финансового кризиса представители польских властей заявляли о намерении присоединиться к еврозоне в 2012 году, но после многие заговорили о выгодности сохранения национальной валюты, которая, по данным экспертов, позволила Польше избежать рецессии.

В мае текущего года замминистра финансов Польши Доминик Радзивилл высказал мнение, что страна вряд ли присоединится к зоне евро ранее 2020 года, отметив, что большинство формальных критериев она может выполнить даже в текущем году.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша, которая вступила в Евросоюз в 2004 году, обязана ввести на своей территории единую валюту, но подписанный властями договор не определяет даты, когда это должно случиться.

Последние обнародованные данные свидетельствуют о том, что большинство поляков выступают против замены польского злотого на евро.