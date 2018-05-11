Глава банка «Надра»: Без административных методов в Украине ничего работать не будет

Банк «Надра», прошедший режим работы временной администрации, уже решил все проблемы со своими вкладчиками и планирует возродить активное розничное кредитование. Кроме того, он вовремя оплачивает рефинансирование, предоставленное в кризис, и намерен привлечь от акционера дополнительные средства в капитал. Об этом и в целом о ситуации на валютном рынке Украины в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал председатель правления банка «Надра» Дмитрий Зинков.

- Дмитрий Владимирович, в июле Вы возглавили правление банка «Надра». Что Вы считаете своим достижением за этот период?

Глава правления Банка "Надра" Д.Зинков

- Самое главное достижение – это то, что у банка «Надра» позитивная рыночная динамика. Этой осенью в банковской системе наблюдается противоречивый тренд: половина банков привлекает депозиты, половина - выплачивает. В последние месяцы население осторожно относится к депозитам. Многие, поддавшись панике, забирают деньги. Банк «Надра» среди тех, кому население доверяет. Я считаю это положительным фактом рыночного развития.

Позитивные бизнес-показатели выражаются, прежде всего, в количестве клиентов. За те четыре месяца, которые я работаю, количество новых клиентов – физических лиц - превысило 100 тысяч, а объем депозитов, привлеченных от населения, увеличился на 150 млн гривен.

- В банке «Надра» сохраняется общая тенденция большего роста депозитов в валюте, чем в гривне?

- Да. Этот тренд, к сожалению, для всех одинаков. У нас в августе гривневые депозиты росли быстрее, к концу же осени перекос в сторону иностранной валюты сохраняется. При этом ставки по гривневым депозитам зашкаливают. Можно даже разделить вкладчиков на две группы. Большая их часть, подверженная панике, гривню забирает, конвертирует в доллары и часть средств кладет на депозит, другая часть денег иногда просто хранится дома.

Но есть и те, кто умеет считать деньги. Не паникуя, вкладывают в гривню, осознавая выгодность вложения при ставке в двадцать с лишним процентов годовых. Понимают, что в любом случае гривневый депозит будет более доходным инструментом, чем депозит в иностранной валюте. Эта группа вкладчиков - небольшая по численности, но у них достаточно большие суммы и они пытаются заработать на этом.

- Во время кризиса банк «Надра» был одним из крупнейших заемщиков Национального банка, сумма рефинансирования составляла более 7 млрд грн. Какой на сегодня уровень задолженности перед регулятором?

- У нас есть два кредитных договора по рефинансированию с Нацбанком, общая сумма задолженности составляет на сегодня 7,100 млрд гривен.

- Залог под рефинансирование пересматривался?

Все договоренности, которые были достигнуты на момент заключения соглашения, сохраняются. Задолженность будет погашаться по графику частями до 2016 года.

- В чем заключается стратегия развития банка?

Мы позиционируем банк «Надра» как универсальный банк, который активно продолжает работать с корпоративными клиентами, и, безусловно, развивает розницу.

На розничном бизнесе стоит сделать больший акцент, потому что здесь потенциал роста намного выше. Банк существует благодаря сети, которую удалось сохранить. Сейчас это пятая по размеру разветвленная сеть банковских отделений в Украине - 543 отделения в 270 населенных пунктах.

Согласно стратегии, мы намерены восстановить тот объем депозитов, который был в банке до кризиса. За счет привлеченного ресурса будем кредитовать как корпоративный, так и розничный бизнес.

- В розничном кредитовании банк сейчас выступает как агент и выдает кредиты за счет средств другого банка. Это новая форма сотрудничества или у банка не хватает собственных средств?

- Мы заключили договор с «Дельта Банком» о выдаче кредитов в своей сети. Основная причина, почему мы начали с агентской схемы, - это то, что четыре года банк не кредитовал. Нам необходимо четко наладить все бизнес-процессы, процессы кредитования, оценки риска, скоринга и все протестировать.

Рвануть сейчас с места в один из самых рисковых продуктов было бы, наверное, неправильным. Когда будет протестирован скоринг, мы будем готовы выдавать кредиты из своего баланса, брать риск на себя. Возвращаться к кредитованию нужно постепенно и взвешенно, чтобы не повторить ошибок прошлого.

- С другими банками будете заключать агентские соглашения?

- Мы не планируем подобные проекты с другими банками, потому что шаг за шагом даем рынку собственные кредитные продукты: овердрафт, кредитные карточки. Стратегия банка предполагает выход на собственное кредитование.

- Вы довольно активно кредитовали предприятия своего акционера. Банк не будет развиваться как киптивный, или частично киптивный?

- Киптивный банк – тот, который стопроцентно сконцентрирован на внутригрупповых операциях. Банк «Надра» слишком велик для того, чтобы быть киптивным. Мы однозначно хотим быть рыночным банком и увеличить свою долю на рынке. Это сейчас главная задача.

Будем ли мы работать с предприятиями DF Group? Однозначно – да. Банк, безусловно, должен поддерживать предприятия группы, но мы не будем идти по пути - собрали депозиты и вложили все в проекты, связанные с акционерами. Нам очень важно сохранить баланс между кредитованием предприятий, связанных с акционером, и рыночных клиентов, при этом применяя взвешенную кредитную политику.

- В период кризиса у банка были проблемы с возвратом средств вкладчиков. На сегодня они исчерпаны? Как решается вопрос снижения проблемной задолженности по кредитам?

- Проблемы с выплатой депозитов вообще нет. Это - в прошлом. Банк выдал деньги всем, кто хотел их забрать. В принципе, проблемы вернуть деньги нет, так как идет постоянный динамичный приток новых вкладов.

Что касается работы с проблемными активами, то это большой трудоемкий процесс, который нам нужно еще выстроить. У банка есть большой проблемный портфель корпоративных заемщиков, есть также и большой розничный портфель малого и среднего бизнеса.

Против «Надра» сыграло то, что когда у банка были финансовые трудности, ряд заемщиков просто подумал, а что, если я не буду платить, даже если деньги есть. А вдруг с банком что-то произойдет, и мне не надо будет возвращать кредит.

- Капитализацию банка планируете увеличить, или она достаточна на сегодня?

- Мы идем по пути капитализации банка. Привлекаем сейчас субординированный заем.

- От акционера?

- Да, от юридических лиц. Документы находятся на регистрации в Национальном банке. До конца 2012 года мы планируем привлечь 800 млн грн.

- А уставный капитал?

- Увеличение уставного капитала пока не планируется. Капитала первого уровня у нас достаточно.

- Какую прибыль банк планирует получить в этом году?

- Нет четкого плана, потому что сейчас на финансовый результат влияет переоценка, и мы не знаем какими будут курсы валют. Итог будет зависеть, прежде всего, от этого. Но он в любом случае будет положительным по операционному году.

- Сумма прибыли по всей банковской системе в октябре составила 1 млрд грн. И это при том, что за январь-сентябрь банки заработали 2,8 млрд грн. Откуда такая прибыль?

Думаю, что банковская система выходит из кризиса и происходит рост доходов. Основная составляющая убытков прошлых лет в банковской системе – формирование резервов. Если сейчас проблемная задолженность не растет, резервы пополнять не нужно, значит прибыль будет формироваться за счет операционного результата, за счет процентного и комиссионного дохода.

- Как Вы можете прокомментировать последние инициативы НБУ по валютному регулированию. Я имею в виду сокращение срока возврата валютной выручки и введение обязательной продажи валютных поступлений?

- Надо понимать, что экономика Украины вряд ли может работать только рыночными инструментами. Очень нужны административные меры, которыми Нацбанк сейчас стабилизирует валютный рынок. Без них у нас ничего не будет работать. Я считаю, что введение обязательной продажи и сокращение срока возврата валютной выручки до 90 дней для стабилизации валютно-денежного рынка - правильные инструменты. Если они будут действовать недолго, то дадут положительный результат.

- А 15% сбор с операций по продаже валюты?

- Тут пока больше вопросов. А ответы должны быть даны правительством и Нацбанком, тогда можно будет комментировать более детально, более профессионально. Пока мы только понимаем, что выбран один из инструментов сокращения спроса на иностранную валюту. То, что введение налогообложения на операции с инвалютой может сбить спрос на нее - действительно правильно.

- Когда вводили «паспортизацию», тоже говорили, что это должно сбить спрос?

- Данная мера тогда, в краткосрочном периоде, сбила спрос. Сейчас необходимо сбить ажиотажный спрос на валюту.

- По Вашему мнению, когда валюта появится опять в свободной продаже в обменниках?

- Думаю, должен просто пройти ажиотаж.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)