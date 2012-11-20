Кабмин сократил расходы на авиатранспорт для чиновников

Кабинет министров Украины своим распоряжением № 918 перераспределил бюджет Государственного управления делами на 2012 год и сократил ряд статей, в том числе статью обеспечения высших должностных лиц государства авиационным транспортом, на 1,9 млн грн.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте правительства.

Как сказано в распоряжении, уменьшение финансирования также коснется статей обслуживания и организационного, информационно-аналитического, материально-технического обеспечения деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины – на 512 тыс. грн; подготовки кадров и повышения квалификации работников – на 232,6 тыс. грн; строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов – на 800 тыс. грн.

Вместе с тем, увеличение расходов предусмотрено по статье сохранения природно-заповедного фонда в национальных природных парках – на 2,1 млн грн, в том числе на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – на 1,1 млн грн. Кроме того, увеличены расходы по статье предоставления медицинских услуг медучреждениями – на 1,345 млн грн, в том числе на оплату коммунальных услуг – на 757,3 тыс. грн.

Министерству финансов после согласования с Государственным управлением делами предписано перераспределить расходы государственного бюджета и внести в бюджетную роспись соответствующие изменения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сократил финансирование расходов Службы безопасности Украины по программе пребывания сотрудников СБУ за границей на 530 тыс. грн и подготовки кадров в высших учебных заведениях III и IV уровней аккредитации – на 12,930 млн грн.