Законопроект о 15% сборе с продажи валюты повторяет путь законопроекта о клевете

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики предложил отозвать законопроект о внесении изменений в ряд Законов Украины об операциях с иностранной валютой (относительно введения 15% сбора с суммы сделки по купле-продажи валюты за наличную гривню).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы комитета, народного депутата от Партии регионов Виталия Хомутынника (не так давно аналогичный путь - "внесение-всплеск общественного обсуждения-отзыв инициатора" прошел нашумевший законопроект депутата-регионала Виталия Журавского, известный в широких кругах как "закон о криминализации клеветы". После протестов автор внес постановление с просьбой не выносить его на голосование - УНИАН).

«Законопроект будет доработан с учетом согласования позиций Кабинета министров, Национального банка и общественности», - цитирует пресс-служба слова депутата.

По его мнению, будут проведены дополнительные консультации с участием представителей правительства, НБУ, народных депутатов, экспертов банковского сообщества с целью найти компромиссную позицию относительно урегулирования вопросов валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15%-ный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе тут же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка. Директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила о том, что введение 15%-ного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения. 20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.