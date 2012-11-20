Нацбанк освободили от госзакупок по ряду работ

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом Национальный банк Украины освобожден от применения процедуры государственных закупок в случае, если предметом закупки являются: работы, связанные с разработкой дизайна, изготовлением защищенной бумаги, банкнот, монет и государственных наград Украины, их хранением, транспортировкой и учетом; работы, связанные с операциями Национального банка Украины по обеспечению управления золотовалютными резервами, их размещению, по покупке и продаже на вторичном рынке ценных бумаг, по осуществлению валютных интервенций путем купли-продажи валютных ценностей на валютных рынках.