Обязательная продажа валюты окажет лишь кратковременное позитивное влияние — эксперты

Обязательная продажа 50% экспортной выручки, которую Национальный банк Украины ввел с 19 ноября 2012 года, может оказать лишь кратковременное позитивное влияние на валютный рынок. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом обзоре, подготовленном экспертами «ИНГ Банк Украина».

“Введение обязательной продажи валюты экспортерами, несомненно, окажет позитивное влияние на баланс спроса и предложения на валютном рынке лишь в краткосрочной перспективе”, - говорится в обзоре.

Действия регулятора эксперты объясняют желанием увеличить предложение на валютном рынке и предотвратить девальвацию.

Напомним, вчера НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк Украины также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Введение налога на продажу валюты отложили... ненадолго