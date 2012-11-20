Банк «Надра» намерен привлечь субдолг на 800 млн грн

Банк «Надра» (г. Киев) намерен до конца 2012 года привлечь субординированный долг на 800 млн грн. Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления банка Дмитрий Зинков.

«Мы идем по пути капитализации банка. Привлекаем сейчас субординированный заем... Документы находятся на регистрации в Национальном банке. До конца 2012 года мы планируем привлечь 800 млн грн», - сказал Д.Зинков.

По его словам, средства будут привлечены от юридических лиц, которые входят в DF Group.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Зинкова информационному агентству УНИАН.