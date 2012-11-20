Доллар на межбанке во вторник продолжил снижение

Во вторник, 20 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1700/8,2000, к 12:00 сузился спрэд - 8,1725/8,1790. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1600/8,1680 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2599/0,2604, к 12:00 цены поднялись до 0,2605/09. К закрытию цены откатились к уровню 0,2603/08. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,3365 (-0,2235).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2765/1,2820, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4395/10,4795, к 12:00 цены составили 10,4555/10,4680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,4520/10,4660.

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