Рада разрешила индексировать ряд налогов и сборов с учетом инфляции

17:56, 20 ноября 2012
Финансы
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Верховная Рада Украины приняла ряд изменений в Налоговый кодекс Украины в части индексации налогов и сборов с учетом прогнозного уровня инфляции. За закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно ставок некоторых налогов и сборов» (№10687) проголосовали 234 народных депутата при необходимых 226.

Согласно законопроекту, индексация налогов и сборов на уровне 7,9% коснется акцизных налогов (включая акциз на спирт, ликеро-водочные изделия, табак и нефтепродукты), сбора за первичную регистрацию транспортного средства, ставки экологического налога, ставки налога на земельные участки, не имеющие денежной оценки, ставки сбора за пользование радиочастотным ресурсом.

Уровень индексации в размере 9,4% коснется платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ставки сбора за специальное использование водой и лесными ресурсами.

В документе также оговариваются вопросы ослабления налогового давления на субъекты малого предпринимательства. С этой целью ставка единого налога уменьшается до 5% с 7% для плательщиков 5-ой группы, и до 7% с 10% для плательщиков шестой группы налогоплательщиков, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Физическим лицам, плательщикам второй группы (по упрощенной схеме), разрешено предоставлять годовые отчеты, вместо ежеквартальных.

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