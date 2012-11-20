ВР отложила на год вступление в силу закона о государственной службе

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 народных депутатов при необходимых 226.

Новая редакция Закона Украины «О государственной службе», которая принята Верховной Радой Украины 17 ноября 2011 года, предусматривает вступление закона в силу с 1 января 2013 года.

В настоящее время принятым законом срок вступления в силу Закона Украины от 17 ноября 2011 года № 4050-VI «О государственной службе» отложен до 1 января 2014 года.

Правительство предлагало отложить срок вступления в силу на год только статей, касающихся системы оплаты труда государственных служащих. Но ВР не поддержала правительственный законопроект. За него не проголосовал ни один народный депутат, то есть на табло был нуль.