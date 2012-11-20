Антимонопольный комитет назначил нового главу киевского отделения

Антимонопольный комитет Украины назначил Виталия Абасова главой киевского отделения АМКУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, до назначения в Киев В.Абасов с марта 2012 возглавлял Севастопольское городское территориальное отделение Комитета, а до этого занимал должность заместителя начальника управления Комитета по вопросам обжалования решений в сфере государственных закупок.

В.Абасов закончил Институт международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко по специальности экономист-международник.

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