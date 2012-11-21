Еврогруппа снова не смогла принять решение по Греции. Обсуждение продолжится 26 ноября

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в ночь на среду, 21 ноября, вновь не смогли договориться относительно выделения Греции очередного транша финансовой помощи, сообщает Reuters.

Об этом говорится в заявлении, которое было обнародовано от имени главы Еврогруппы, премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера по окончании заседания в Брюсселе.

«Мы продолжим обсуждение вопроса 26 ноября, на внеочередной встрече», — пообещал он.

В документе также говорится о том, что госдолг Греции не представляется возможным сократить до 120% ВВП к 2020 году - уровня, который МВФ считает приемлемым в нынешней ситуации, - без его частичного списания странами еврозоны.

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