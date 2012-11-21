Из-за ситуации с Грецией пара EUR/USD снова откатится к отметке 1,27 - Forex Club

В связи с тем, что Еврогруппа снова не смогла принять решение по Греции (обсуждение продолжится 26 ноября), пара EUR/USD на торгах в среду, 21 ноября, вновь откатится в район 1,2760 с целью 1,27, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, для GBP/USD сегодняшний день, скорее всего, будет определяться событиями в еврозоне. Тем не менее, есть небольшой шанс, что протокол прошлого заседания министров финансов все же вызовет интерес игроков рынка. Таким образом, давление на пару усилится: первичная цель 1,5870 и далее 1,5830.

Пара USD/JPY может преодолеть уровень 81,80, после чего направится к отметке 82,00.