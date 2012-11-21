Торги на межбанке открылись падением котировок - 8,1630/8,1690 грн/долл.

В среду, 21 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1630/8,1690 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2600/04, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4135/10,4230. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2756/58 (вторник - 1,2781/83).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.