Fitch присвоило еврооблигациям Украины на 1,25 млрд долл. рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл. с погашением 28 ноября 2022 г. рейтинг «B».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, еврооблигации имеют купонную ставку 7,8%. Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной валюте. Прогноз по долгосрочному РДЭ – «стабильный».

В Fitch напомнили, что агентство подтвердило рейтинги Украины 10 июля 2012 г.

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в среду, 21 ноября, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, заявил, что средства, полученные от выпуска 10-летних евробондов, пойдут на погашение дефицита государственного бюджета.

По мнению аналитиков «ИНГ Банк Украина», размещение правительством Украины дополнительного выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долл. может оказать положительное влияние на состояние платежного баланса страны.

***Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон.

Директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галина Пахачук 10 октября т.г. заявила, что Минфин до конца текущего года не планирует выход на внешние рынки заимствований и будет отдавать предпочтение выпуску облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в национальной валюте, за исключением выпуска долларовых казначейских облигаций для населения.

Ранее, в сентябре 2012 года, правительство провело допразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл.

В ходе допразмещения 19 сентября заявки на покупку евробондов Украины подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила тогда 7,46%.

После этого глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сказал, что благоприятная ситуация на внешних рынках капитала открывает Министерству финансов Украины возможность для новых заимствований в объеме 1-1,5 млрд долл.

Эксперты считают, что осуществленный 19 ноября выпуск евробондов позволяет правительству закрыть на ближайшее время первоочередные потребности в средствах.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в следующем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в текущем году.