Всемирный банк может ухудшить прогноз по Украине по результатам года

Всемирный банк может ухудшить свой макроэкономический прогноз по Украине по результатам 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе третьего украинского инвестиционного форума старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский.

«Окончательные показатели по завершению этого года будут несколько хуже, чем прогнозировалось несколько месяцев тому», - отметил он.

В то же время, по его словам, в ноябре-декабре текущего года ситуация в украинской экономике немного улучшится, хотя, по его словам, речь идет о краткосрочных колебаниях. По словам Р.Пионтковского, негативное влияние на украинскую экономику и в дальнейшем будет оказывать негативная мировая конъюнктура, в частности, снижение цен на сталь, высокие цены на импортируемый российский газ, дефицит бюджета «Нафтогаза Украины».

Как сообщал УНИАН, 19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

В то же время ВБ прогнозирует прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2013 и 2014 гг. соответственно до 3,5% (декабрьский прогноз ВБ - 4%) и 4% (4%).

Также ВБ снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.