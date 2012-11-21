Украина в тройке лидеров региона по сокращению временных затрат на налоговые процедуры

Украина вошла в тройку стран региона, которые за последние 8 лет наиболее существенно сократили время исполнения налоговых обязательств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы со ссылкой на рейтинг Всемирного банка Paying Taxes-2013.

«Проведенная в 2011 году налоговая реформа в Украине, в том числе в части введения системы электронного декларирования, введения единого социального взноса существенно сократила время, необходимое на выполнение норм налогового законодательства и позволила снизить количество налоговых платежей для бизнеса», - цитирует пресс-служба слова экспертов Всемирного банка.

Согласно сообщению пресс-службы, эксперты ВБ отметили сокращение временных затрат на налоговую отчетность «до 491 часов с 657 часов в прошлом году». При этом сами эксперты Госналогслужбы заверили, что этот показатель будет сокращен и дальше, и по итогам 2012 года составит 320-350 часов. Этому будет способствовать дальнейшая гармонизация налогового и бухгалтерского учета, запланированный переход к подаче заявлений и регистрации налогоплательщика в электронном виде, внедрение Электронного кабинета налогоплательщика, а также введение с 1 января 2013 года единой годовой отчетности по налогу на прибыль для плательщиков, чей доход не превышает 10 млн грн.

В ГНСУ также отметили, что согласно исследованию Всемирного банка, «общая налоговая ставка» в Украине в 2012 году сократилась до 55,4% с 57,1% в 2011 году. В связи с этим в ГНСУ обратили внимание, что с 1 января 2013 года налог на прибыль будет сокращен до 19%, а с 2014 года будет сокращена ставка НДС – до 17%.

Показатель «количество платежей» в Украине, согласно рейтингу ВБ, сократился до 28 платежей со 135 в 2011 году. При этом средний мировой показатель составляет 27,2 платежей, а для стран Азии и Восточной Европы - 30,4 платежей.

В ГНСУ обратили внимание, что выводы специалистов Всемирного банка будут учтены при разработке программы либерализации государственной налоговой политики. В связи с этим в ГНСУ сообщили, что по состоянию на 21 ноября органы Налоговой службы провели 1500 тематических мероприятий при участии общественности, а в налоговые органы поступило более 5000 предложений и замечаний относительно дальнейшего усовершенствования сферы налогообложения в Украине.

Как сообщал УНИАН, в октябре Украина заняла 137-ое место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций. Наша страна вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой). В ноябре иностранные инвесторы, работающие в Украине, выразили «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называют налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества.