НБУ поддерживает введение уголовной ответственности за "теневые" операции с валютой

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой, считая, что это будет способствовать стабильности на валютном рынке.

«Это (теневая продажа наличной валюты - УНИАН) уже будет не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах – то это уже будет уголовная ответственность», - заявил глава комитета по предотвращению недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте Нацбанка.

Он также отметил, что ситуация на валютном рынке в части ослабления курса гривни обусловлена, прежде всего, манипуляциями настроением населения со стороны отдельных игроков. Таким образом, к расшатыванию ситуации на валютном рынке приложило руку и само население.

«Ситуация с курсом доллара нагнетена искусственно. Есть ряд людей, которые хотят на этом заработать сверхприбыль и, по сути, вовлекли всех граждан Украины в эту пирамиду. Но если в случае с финансовой пирамидой можно привлечь организаторов к ответственности, то здесь все основные функции переложены на само население», – подчеркнул Ю.Горшков.