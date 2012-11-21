НБУ поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с валютой

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает введение уголовной ответственности за незаконные операции с наличной валютой, считая, что это поможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Об этом заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций Национального банка Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте Нацбанка.

«Это (теневая продажа наличной валюты – УНИАН) уже будет не административное правонарушение, а уклонение от уплаты налогов. Если мы говорим об особо крупных суммах, то это уже будет уголовная ответственность», – заявил Ю.Горшков.

Он также отметил, что ситуация на валютном рынке в части ослабления курса гривни обусловлена прежде всего манипуляциями настроением населения со стороны отдельных игроков. Таким образом, к расшатыванию ситуации на валютном рынке приложило руку и само население.

«Ситуация с курсом доллара нагнетена искусственно. Есть ряд людей, которые хотят на этом заработать сверхприбыль и, по сути, вовлекли всех граждан Украины в эту пирамиду. Но если в случае с финансовой пирамидой можно привлечь организаторов к ответственности, то здесь все основные функции переложены на само население», – подчеркнул Ю.Горшков.

Кроме того, по его словам, введение налога на продажу валюты направлено прежде всего на борьбу со спекуляциями на наличном валютном рынке.

«Введение налога, сбора в Пенсионный фонд прежде всего направлено на операции по обмену валюты на гривню. То есть основная причина и основная задумка введения этого сбора состоит в том, чтобы исключить спекулятивный характер покупки-продажи иностранной валюты. Операция прежде всего направлена на то, чтобы валюта покупалась людьми для естественных потребностей для выезда за границу, для оплаты импортных товаров и услуг, но ни в коем случае не для раскачивания ситуации», — сказал представитель Нацбанка.

Он отметил, что и рынок, и население уже устало от постоянного раскачивания ситуации на валютном рынке определенными игроками, которые получают от этого выгоду.

«Банкиры говорят о том, что население и рынок устали от спекуляций, это не может продолжаться бесконечно, потому что вымываются наши средства, вымываются наши резервы, резервы страны, только из-за того, что кто-то хочет получить сверхприбыль. Это не нормальная ситуация, и мы будем с этим бороться», — заверил Ю.Горшков.

По его словам, именно необходимость обеспечить стабильность на валютном рынке и искоренить спекуляции стали основной причиной создания Нацбанком комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций.

«Основная причина, по которой Национальный банк решил создать такой комитет и вмешаться более активно в ситуацию, которая наблюдается в данный момент на валютном рынке, в том, что паника, созданная недобросовестными участниками рынка, которых принято называть спекулянтами, уже перешла определенную границу, когда это можно было бы регулировать какими-то более спокойными методами», — отметил Ю.Горшков.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагается ввести 15-процентный сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом 180 дней. При этом в экспертном сообществе сразу же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка.

Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила, что введение 15-процентного налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение данного законопроекта на неопределенный срок.

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