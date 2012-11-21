Доллар на межбанке опустился ниже 8,15 грн

В среду, 21 ноября, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1630/8,1690, к 12:00 цены упали - 8,1400/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1350/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2600/04, к 12:00 цены поднялись до 0,2602/06. К закрытию цены достигли максимума - 0,2608/12. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2050 (-0,1315).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2765/1,2820, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4135/10,4230, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4010/10,4165. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 10,4100/10,4280.