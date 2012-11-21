Нацбанк намерен ограничить сумму расчетов наличными

Национальный банк Украины (НБУ) активно изучает возможность введения ограничений по суммам расчетов наличными, заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций Нацбанка Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте НБУ.

«Национальный банк законом наделен правом вводить ограничения по суммам расчетов наличными. На данный момент Национальный банк очень активно изучает возможность введения такой нормы, производится сейчас расчет суммы», - сказал он.

По словам Ю.Горшкова, такая норма вводится для того, чтобы «можно было отслеживать недобросовестных граждан, которые не хотят платить налоги».

«У нас есть комплекс мер, у нас все права, которые мы можем применять к рынку, для того чтобы вернуть ситуацию в нормальную плоскость и для того чтобы перевести постепенно все расчеты из наличной формы в безналичную», - подчеркнул глава комитета НБУ.

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