Минрегион считает необоснованными выводы Счетной палаты о нецелевом использовании средств

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства считает необоснованными выводы Счетной палаты о нецелевом использовании средств министерством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегиона.

«Обнародованные Счетной палатой выводы не соответствуют реальному положению дел, а в большей степени являются субъективным мнением аудиторов, не подтвержденным документально», - говорится в пресс-релизе министерства.

Как сообщили в пресс-службе, о своей позиции министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк проинформировал официальным письмом председателя Счетной палаты Украины.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата Украины провела аудит использования средств Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и выяснила, что за 2011 год и I полугодие 2012 года министерство получило 2,7 млн грн на обслуживание 12 автомобилей (при правительственном лимите в 8 автомобилей), из которых семь использовались в частных целях сотрудников.