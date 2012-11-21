Продажа 50% валютной выручки поможет обеспечить потребности рынка в валюте - НБУ

Введение обязательной продажи 50% валютной выручки позволит полностью обеспечить потребности рынка в валюте, заявил глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций НБУ Юрий Горшков, интервью которого размещено на сайте Нацбанка.

«С сегодняшнего дня вступила в силу норма об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки. По нашим расчетам этой суммы более чем достаточно, для того чтобы обеспечить валютный рынок» - сказал он.

При этом Ю.Горшков подчеркнул, что Нацбанк намерен активно бороться со спекулятивными процессами на валютном рынке.

«Основные наши действия будут направлены, прежде всего на то, чтобы пресечь недобросовестные операции, пресечь спекуляции, пресечь разжигание паники на валютном рынке, чтобы оградить населения от недобросовестных действий некоторых участников рынка», - отметил Горшков.

Как сообщал УНИАН, в понедельник 19 ноября НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк Украины также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.