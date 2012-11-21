Кабмин решил окончательно ликвидировать Госкомпредпринимательства

Кабинет министров Украины инициирует окончательную ликвидацию Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству и просит Верховную Раду выделить на эти цели дополнительно 547,8 тыс. грн из средств, предусмотренных на проведение переписи населения. Об этом сказано в законопроекте (№11444), обнародованном на официальном сайте ВРУ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его цель – «увеличить ассигнования общего фонда Государственного бюджета на 2012 год на 547,8 млн грн по бюджетной программе Минэкономразвития «Руководство и управление в сфере экономического развития и торговли» для завершения процедуры ликвидации Госкомпредпринимательства за счет соответствующего уменьшения бюджетных назначений по программе «Статистические наблюдения и переписи» в связи с переносом сроков проведения переписи населения».

Как следует из пояснительной записки, затребованные средства будут направлены на выплату обязательных платежей по заработной плате, на денежную помощь в размере 10 окладов по выходу государственных служащих на пенсию, на компенсацию неиспользованных ежегодных и дополнительных отпусков при увольнении, а также на выплаты по решению судов и по договорам гражданско-правового характера.

Предполагается, что дополнительных бюджетных ассигнований для выполнения закона, в случае его принятия, не потребуется. Как сказано в пояснительной записке, речь идет о перераспределении общего объема расходов Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2010 года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти. В частности, данным документом предусматривалась ликвидация Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. В конце августа 2011 года правительство предложило создать Госслужбу по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства, которая фактически взяла на себя функции комитета.