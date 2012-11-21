Медведев предложил Азарову обсудить вопрос членства Украины в Таможенном союзе

Москва. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил премьер-министру Украины Николаю Азарову обсудить вопрос членства Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана (ТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Медведев сказал перед началом переговоров с Н.Азаровым.

«Для меня очень важно понимать, в каком направлении устремлены сегодня взоры не только украинского общества, украинского истеблишмента, руководства Украины, потому что мы изначально в ходе создания Таможенного союза обсуждали с Украиной эту тему, вхождение Украины в Таможенный союз. И я думаю, что эта тема тоже достойна нашего с вами разговора», - сказал Д.Медведев.

При этом он напомнил, что один из вице-премьеров Украины заявил, что вхождение Украины в ТС незаконно.

«Мне было бы интересно понять вашу позицию по этому поводу – отвечает ли она мнению других партнеров по правительству. Если это незаконное вступление, то и говорить не о чем, а если все-таки какие-то возможности есть, то я предлагаю этому сложному вопросу уделить внимание», - подчеркнул Д.Медведев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, в своем выступлении на Первой конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного Партнерства первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана находится вне закона.

«Что касается вступления (в Таможенный союз – УНИАН) - это вне закона», - сказал В.Хорошковский.

Он напомнил, что в национальном законодательстве четко определена европейская перспектива Украины.

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