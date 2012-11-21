Введение налога с продажи валюты активизирует теневой рынок - Кинах

Введение налога в размере 15% с продажи валюты может привести к активизации теневого рынка валюты и усилит недоверие к банковской системе, считает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины Анатолий Кинах.

Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН.

А.Кинах подчеркивает, что представители бизнеса приветствуют то, что Верховная Рада не стала рассматривать законопроект о введении такого сбора, отправив документ на доработку.

«Деловое сообщество приветствует решение парламента не вводить налог с продаж валюты. Совершенно очевидно, что это привело бы к серьезным финансовым и общественно-политических последствиям, к появлению теневого валютного рынка, углубило бы недоверие к банковской системе», - говорится в комментарии.

А.Кинах и члены УСПП считают, что введение налога с продажи валюты было бы необдуманным шагом и допускать его впоследствии нельзя.

«Стоит сделать выводы, не допускать принятия непродуманных решений, которые не имеют технико-экономических обоснований, не прошли общественно-политического анализа с просчетом всех возможных последствий», - подчеркивает А.Кинах.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная рада отказалась рассматривать проект закона о введении 15% сбора на операции от продажи иностранной валюты, и отправила документ на доработку.

Справка УНИАН. На текущей неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок его вступления в силу, в случае принятия, устанавливался на уровне сначала 60 дней, потом - 180 дней. При этом в экспертном сообществе тут же обратили внимание, что введение налога с продажи наличной валюты может привести к тенизации валютного рынка. При этом директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова заявила о том, что введение 15% налога с продажи наличной валюты еще требует обсуждения. 20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.

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