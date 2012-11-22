Fitch понизило рейтинг Кипра еще на две ступени, сохранив негативный прогноз

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Кипра еще на две ступени ниже спекулятивного уровня - с ВВ+ до ВВ-, сохранив негативный прогноз по рейтингу.

Как отмечается в сообщении агентства, страновой потолок по рейтингу подтвержден на уровне 'AAA'.

Fitch приняло решение о снижении рейтинга Кипра из-за ухудшающейся макроэкономической ситуации в стране. Кроме того, пока не ясно, финансовая помощь какого размера может понадобиться крупнейшим банкам Кипра, которые пострадали после массированного списания гособлигаций Греции.

По мнению аналитиков агентства, финансово-экономическое положение Кипра в среднесрочной перспективе еще более осложнится в связи с затянувшимися переговорами правительства с международными кредиторами об условиях предоставления помощи, передает РИА "Новости".

Кроме того, аналитики агентства ожидают, что уровень госдолга страны в ближайшее время лишь продолжит расти и к 2014 году достигнет максимальной отметки в 120% ВВП против 71,1% в 2011 году. Повышение уровня госдолга будет связано, прежде всего, со значительным вливанием капитала в банковский сектор Кипра. Трем крупнейшим банкам страны, по прогнозам агентства, потребуется по крайней мере еще 4 миллиарда евро (или 22% ВВП страны), несмотря на уже выделенные Cyprus Popular Bank в текущем году 1,8 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, агентство Moody's отправило рейтинг Кипра на пересмотр с перспективой понижения.

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