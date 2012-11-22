В Италии более 400 мэров угрожают увольнением из-за сокращения финансирования регионов

В Милане мэры более 400 итальянских городов провели многочасовую акцию протеста против предусмотренных в проекте бюджета страны на следующий год мер жесткой экономии.

Главы городов, среди которых мэры Рима, Милана, Турина и Венеции, вышли на улицы во время обсуждения бюджета в парламенте и заявили, что уйдут в отставку, если документ будет принят в существующем на настоящий момент варианте, который предусматривает сокращение госрасходов и уменьшение финансирования областей и муниципалитетов.

Такой проект бюджета одобрил в октябре Совет министров Италии. Предполагается, что меры жесткой экономии позволят восстановить в стране экономическую стабильность.

Однако, по мнению глав итальянских городов, с принятием этого документа муниципалитеты окажутся на грани дефолта и не смогут оказывать гражданам необходимые услуги.

Принятие бюджета является одним из двух условий президента Италии Джорджо Наполитано, которые парламентариям необходимо выполнить, прежде чем будет назначена дата предстоящих парламентских выборов. Второе условие касается принятия закона по реформе избирательного законодательства, пишет Газета.RU.

Как сообщал УНИАН, по оценке экспертов, ВВП Италии сократится по итогам текущего года на 2,3%, а в 2013 году сократится еще на 0,5%, несмотря на ослабление негативных импульсов и умеренное восстановление экономической активности во втором полугодии 2012 года.

Читайте также: Тюремный срок Берлускони сокращен с четырех лет до одного по амнистии