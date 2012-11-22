Торги на межбанке открылись на ТОМ’е ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е продолжающимся падением котировок – 8,14200/8,1620 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2614/0,2620, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4565/10,4840. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2844/1,2846 (среда — 1,2756/1,2758).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.